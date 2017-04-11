Fatsa Belediyesi Yeni Hizmet Binası Yükseliyor

Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, yeni belediye hizmet binası inşaatında incelemelerde bulundu.



Başkan Anlayan, inşaatta yaptığı inceleme sırasında çalışmalardaki son durum ile ilgili müteahhit firma yetkililerinden bilgiler aldı. Hüseyin Anlayan, inceleme sonrası yaptığı açıklamada inşaatın bütün hızıyla devam ettiğini belirterek, "Bundan sonra kaba inşaatımız da artık iki tabliyemiz kaldı. İki tabliye sonra kaba inşaatımızı bitireceğiz. Allah'tan bir aksilik olmazsa Mayıs ayı sonuna kadar kaba inşaatımızı bitirmeye çalışacağız, daha sonra da iç tefrişat için süreç başlayacak. Tamamının bitimini 2018 yılının Eylül ayı olarak öngörüyoruz. Bodrum katında komple otoparkı ile beraber belediye hizmet binası alanı mevcut belediye binamızın iki katı büyüklüğünde olacak. Onun haricinde daha önce kamuoyu ile paylaşmıştık. Satılacak işyerlerimiz ve ofislerimiz var. İnşallah 16 Nisan'dan sonra iş yerleri ve ofislerimizin satışlarına hazırlanıyoruz. 16 Nisan'da güçlü bir evet ile beraber ülkemizdeki istikrarın çok daha güçleneceği bir dönemi yaşayacağımızı umut ediyoruz" diye konuştu. - ORDU