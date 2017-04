Fatoş Görce ile İlişkiler Atölye Çalışması

İlişkiler günümüzün belki de en çok gündem oluşturan başlığı. İlişkilerle ilgili konuştuğumuzda genelde o özel kişiyle olan derin ve yakın ilişkiyi kastetmekteyiz. Oysaki hayatımız, en sıradan olanından en derin olanına kadar ilişkilerle doludur.



Çocukluk dönemi deneyimlerimiz ve iyileşmemiş yaralarımız ilişkilerimizde tekrar gündeme gelir. Bu deneyimleri hatırlatan ve yaralarımıza basan kişileri hayatımıza çekeriz. Bu deneyim, evrenin geçmişimizi iyileştirmeye yardımcı olmaları adına, bize hediyesidir.



İlişkilerimizde kendi parçalarımızınım bize yansıdığını görürüz. Başkaları tarafından yansıtılan harika ve sevgi dolu parçalarımızla ilgili kendimizi çok rahat hissederiz. "Olumsuz" parçalarımız yansıtıldığı zaman ise genellikle "problemin o kişide olduğu!" konusunda emin oluruz. Buna "yansıtım" denir. Başkasının "olumsuz" yanına ne kadar güçlü bir tepkiniz varsa, yüksek olasılıkla bu durum kendi parçanızı benzer şekilde yargıladığınız anlamına gelir.



Sizi en çok rahatsız eden kişi ise en önemli öğretmeninizdir!! Bir başkasına şiddetli bir tepki verdiğiniz zaman, lütfen kendinize sorun.



• "Bu kişi bana kimi hatırlatıyor?



• Kendimi şu an kaç yaşında gibi hissediyorum?



• Beni en gerçek anlamda rahatsız eden duygu nedir?"



Sorumluluk alın



Hislerinizin ve tepkilerinizin sorumluluğunu alın. Mucizeler Kursu, bize dışarıda olup biten ne varsa bunun içimizden kaynaklanan bir yansıma olduğunu söyler. Yansımalarınızı geri almaya istekli olun. Kendinize sorun:



"Bundan ben ne öğrenebilirim?"



Hislerinizle yargısız şekilde iletişim kurun: Sizin algınız sizin algınızdır. Gerçek Olan değildir. Başkasının durum ile ilgili algısı farklıdır; öyle olmasaydı zaten ortada bir sorun olmazdı. Hislerinizin size ait olduğunu fark edebilmek için "Ben" dilini (Ben …şeklinde hissediyorum) kullanın.



Olanları farklı şekilde görmeye ve affetmeye istekli olun: Sizi yargıya yönlendiren egonun gözlerinden değil, Ruhunuzun sadece sevgi plan gözlerinden görmeye istekli olum. İşte yam da o zaman, iyileşmenin mucizeleri gerçekleşir.



Kalbinizde, merkezinizde kalın. Kalbin yolculuğu var olan tek yolculuktur.



TARİH-22.04. 2017 Cumartesi



SAAT-11.00-14.00



ÜCRET-250 TL



Etkinliklerimiz randevuludur.



Randevularınız ve sorularınız için Nil Tavelli ile irtibata geçebilirsiniz.



NİL TAVELLİ



0532 295 62 48



0212 466 4141



Zihin ve Beden Danışmanlık Akademi



İncirli Cad. Sinan Ap. No: 43 Daire: 13 Bakırköy/ İstanbul



www.zihinvebeden.com



[email protected]



[email protected]



ww.facebook.com/zihinvebeden



www.instagram.com/zihin_ve_beden_nil_tavelli



www.twitter.com/ZihinveBeden



Kurumumuzda yapılan eğitimler ve uygulamalarda teşhis veya tedavi uygulanmamaktadır. Web sayfamızda bulunan bilgiler hiç bir şekilde tanı ve tedavi amaçlı kullanılamaz. Tanı ve tedavi, mutlaka bir doktor tarafından yapılması gereken son derece ciddi bir işlemdir. Her türlü hastalık yada tedavi gerektiren sorunlarınız için lütfen önce doktorunuza danışınız.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Bakırköy



Mekan : Zihin ve Beden Danışmanlık Akademi



Mekan Adresi : İncirli Cad. Sinan Ap. No: 43 Daire: 13 Bakırköy/ İstanbul



Başlangıç Saati : 22.04.2017 11: 00: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 14: 00: 00



Kategori : Fatoş Görce ile İlişkiler Atölye Çalışması



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır