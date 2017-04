Fatoş Görce ile Geçmiş Yüklerimizden Özgürleşiyoruz

Geçmişin penceresinden mi dünyaya bakıyorsunuz.? Geride bıraktığınız yıllarda neler biriktirdiğiniz ve alıp bugüne getirdiniz? Duygularınızda ne kadar özgürsünüz ?



İçinde büyüdüğünüz ailenize, çevrenize, iş yerindeki çalışma arkadaşlarınıza / patronunuza, erkek arkadaşlarınıza ve/veya eşinizle ne kadar kızgınsınız? Kendinizi suçladığınız hangi alanlar var?



Ya korkularınız? Sizi üzen, ağlama hissi veren ve bir öfke çemberinde yaşatan duygularınız, sizi bu yaşamda ne kadar sınırlıyor farkında mısınız?



Hazır mısınız? Şimdi, Tüm bu sınırlayıcı duygularla yüzleşme, özgürleşme zamanı. Sizi atölyemize bekliyoruz.



Louise L. Hay felsefesi ve spiritüel rehberliğimin senteziyle gerçekleştireceğimiz Atölye çalışmamızda;



· İçimizde birikmiş, geçmişten getirdiğimiz kızgınlıklarımızdan özgürleşeceğiz.



· İçimizde birikmiş, geçmişten getirdiğimiz korkularımızdan özgürleşeceğiz.



· İçimizde birikmiş, suçluluk ve pişmanlık duygularımızdan özgürleşeceğiz.



· İçimizde birikmiş, öfke ve nefret duygularımızdan özgürleşeceğiz.



· ve tüm bu negatif duyguları yaşadığımız kişilerle ve kendimizle olan negatif kordon bağlarımızı keserek, yeniden doğuş enerjimize bağlanacağız.



· ve bağ kestiğimiz tüm yol arkadaşlarımıza sevgi bağışlayarak, özgürleşeceğiz.



· ve en çok sarılmak istediğimiz kişiye sarılarak ruhsal bedenimizi şifalandıracağız.



Atölye çalışması bana ne kazandıracak diyenler için:



Yeniden doğuş enerjisine kavuşan fiziksel bedeniniz, çocuk neşesini hatırlayacak.



Hastalık uyarıları veren fiziksel bedeninizde gözle gözlemlenecek sağlık deneyimleyeceksiniz.



Ruh, Zihin, duygu ve beden dengesini yaşayacaksınız.



Hastalıkların duygusal sebeplerini fark ederek, kendi kendinize nasıl çözebileceğinizi öğreneceksiniz.



Kendi gücünüzü ve bu gücün sizin özünüzden, sevgiden geldiğini keşfedeceksiniz.



Daha ne olsun. Bekliyoruz.



Fatoş Görce



Lisanslı Eğitmen – İçsel Rehber



Tel: ++90 532 462 08 04



e-posta: içselrehberlik@gmail.com



https: //www.facebook.com/Jeremeyal



http://icselrehberlik.blogspot.com.tr/



Saat: 15.00-18.00 arası



Ücret: 300.00 TL



Etkinliğimiz randevu olup, talepleriniz için irtibata geçmeniz rica olunur.



Kurumumuzda yapılan eğitimler ve uygulamalarda teşhis veya tedavi uygulanmamaktadır. Web Sayfamızda bulunan bilgiler hiç bir şekilde tanı ve tedavi amaçlı kullanılamaz. Tanı ve tedavi, mutlaka bir doktor tarafından yapılması gereken son derece ciddi bir işlemdir. Her türlü hastalık ve sair tedavi gerektiren sorunlarınız için lütfen önce doktorunuza danışınız.



