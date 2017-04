Fatoş Görce ile Bolluk ve Bereket Atölye Çalışması

Louise L. Hay felsefesi ile Ben Bolluğum Atölye Çalışması



Louise Hay, You Can Heal Your Life ® Hayatını İyileştirin Lisanslı Eğitmeni Fatoş Görce ile 3 saatlik Atölye Çalışması, Para, Bolluk ve Bereket ile ilgili yaşam süresince bilinçaltındaki olumsuz ve sınırlayıcı inanç kalıplarını dönüştürmeye ve kendi potansiyelini anlamaya ve dönüşüme niyetli olanlar içindir.



Hayatı iyileştirmek, her anlamda inanç kalıplarımızı gözden geçirmekle başlar. ve bu inanç kalıplarımızın 0-5 yaşları arasında oluşmaya başladığı, tohumların bu yaşlarda ekildiğini bilmek de çok şaşırtıcıdır.



• Para ve başarı ile ilgili nasıl bir inanç içinde büyüdünüz? Para ve başarı, bir neden sonuç ilişkisi midir?



• Bolluk, sizce nedir? Sadece sahip olduğunuz Para ve kullanım alanlarınızın çokluğu mudur?



• Para ile ilgili, çevrenizde nasıl bir inanç var? Parayı seviyor musunuz?



• Peki, kendinizi seviyor ve Bolluğum hakkınız olduğuna inanıyor musunuz?



• Sizce, bolluk denince aklınıza daha başka ne / neler gelebilir?



Kendi potansiyelimizin farkına varabilmek, bizi sınırlayan duygu ve düşüncelerimizin titreşimini kıtlık bilincinden, bolluk bilincine yükleterek, bereketi yaşamımıza çekiyoruz.



20.04.2017 saat: 11.00-14.00



Etkinlik Ücreti: 250 TL



Etkinliklerimiz randevuludur.



Randevularınız ve sorularınız için Nil Tavelli ile irtibata geçebilirsiniz.



Nil Tavelli



nil@zihinvebeden.com



0532 295 62 48



0212 466 4141



Zihin ve Beden Danışmanlık Akademi



İncirli Cad. Sinan Ap. No: 43 Daire: 13 Bakırköy/ İstanbul



www.zihinvebeden.com



[email protected]



ww.facebook.com/zihinvebeden



www.instagram.com/zihin_ve_beden_nil_tavelli



www.twitter.com/ZihinveBeden



Kurumumuzda yapılan eğitimler ve uygulamalarda teşhis veya tedavi uygulanmamaktadır.



