Fatoffroad'da Başkan Felek İstifa Etti

Fatsa Offroad Spor Kulübü (FATOFFROAD) Başkanı Naim Felek görevinden kendi isteği ile istifa ettiğini açıkladı.



Yoğun iş temposu nedeniyle istifa ettiğini belirten Naim Felek, "1 yıldır görevimi en iyi şekilde devam ettirdim ve birçok önemli organizasyonu Fatsa'da yapılması için çalıştık. Fatsa ilçemizin adını tüm Türkiye'de duyurmak için önemli yarışlarda derece aldık. Tabi bunlar için önemli zamanlar gerekiyor. İş yoğunluğu da yaşayınca böyle bir istifa kararı aldı. Yine aynı şekilde desteklerim kulübümüze devam edecektir. Kendimiz yönetim kurulu ile bir toplantı yaptık ve orada belirlediğimiz Mehmet Güvenkaya arkadaşımız artık başkanlık görevini sürdürecek. Herkese hayırlı olsun" dedi. - ORDU