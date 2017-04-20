Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Minik Bayanlar Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 65 kiloda mücadele eden Fatmanur Karayiğit Türkiye Şampiyonu oldu.



Minik Bayanlar Türkiye Şampiyonası 200 sporcunun katılımıyla Afyonkarahisar Spor Kompleksinde yapıldı. 2 gün süren müsabakada sporcular şampiyon olabilmek için kıran kırana mücadele etti. Afyonkarahisar Gençlik Merkezi Spor Kulübü'nden 65 kiloda güreşen Fatmanur Karayiğit üstün performans göstererek Türkiye Şampiyonu oldu. - AFYONKARAHİSAR