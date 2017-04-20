Fatmanur Karayiğit Türkiye Şampiyonu Oldu
Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen Minik Bayanlar Türkiye Güreş Şampiyonası’nda 65 kiloda mücadele eden Fatmanur Karayiğit Türkiye Şampiyonu oldu.
Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Minik Bayanlar Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 65 kiloda mücadele eden Fatmanur Karayiğit Türkiye Şampiyonu oldu.
Minik Bayanlar Türkiye Şampiyonası 200 sporcunun katılımıyla Afyonkarahisar Spor Kompleksinde yapıldı. 2 gün süren müsabakada sporcular şampiyon olabilmek için kıran kırana mücadele etti. Afyonkarahisar Gençlik Merkezi Spor Kulübü'nden 65 kiloda güreşen Fatmanur Karayiğit üstün performans göstererek Türkiye Şampiyonu oldu. - AFYONKARAHİSAR