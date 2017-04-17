Fatma Uygur Türkiye Şampiyonu Oldu

10-15 Nisan 2017 tarihleri arasında Antalya ili Kemer ilçesinde yapılan Minik ve Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonasında Malatyalı sporcu Fatma Uygur Türkiye birincisi oldu.



Türkiye karate Federasyonunun 2017 yılı faaliyet programında yer alan ve 10-15 Nisan tarihleri arasında Antalya ili Kemer ilçesinde yapılan Minik ve Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonasında Malatya'yı temsil eden Fatma Uygur başarılı bir performans sergileyerek Türkiye birincisi oldu. 65 ilden yaklaşık 2700 sporcunun katılımı ile yapılan Minik ve Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonasında rakiplerini ezici bir üstünlükle mağlup eden Fatma Uygur altın madalya alarak +54 kilogramda Türkiye Şampiyonu oldu. Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı bir açıklama yaparak, Fatma Uygur'u aldığı başarıdan dolayı tebrik etti. - MALATYA