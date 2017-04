Fatma Şahin Şempanzeyi Kucaklayınca Olanlar Oldu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Hayvanat Bahçesinin maskotunu Şempanze Can'ı sevmeye çalışırken beklenmedik bir tepki gördü.



Gaziantep Hayvanat Bahçesinde doğan ve Hayvanat Bahçesinin maskotu haline gelen Şempanzeye Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından Can ismi verilmişti. Zooloji ve doğa müzesi açılışına katılan Şahin karşısında Şempanze Can'ı görünce kucağına aldı. Bir süre küçük şempanzeyi seven Başkan Şahin, Can beklenmedik bir tepkisi ile karşılaştı. Can'ın attığı tokat sonrası Belediye Başkanı Şahin'in gözlüğü düştü. Tepkiye rağmen küçük şempanzeyi bırakmayan Şahin, Can'ı severek, sakinleştirdi.



