Fatma Şahin Koltuğunu Kübranur'a Devretti

Haber-Kamera: Ahmet SOYDOĞAN-GAZİANTEP-DHA)GAZİANTEP'te ilkokul 7'inci sınıf öğrencisi Kübranur Kaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in koltuğuna oturdu.

Kübranur Kaya ile bir süre sohbet eden Fatma Şahin daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunu, Kübranur Kaya'ya bıraktı. Başkanlık koltuğuna oturan Kaya, Gaziantep için hayata geçirmeyi planladığı projelerinden bahsetti.

Kübranur Kaya, "Gaziantep ev modellerinin yer aldığı Gaziantep'in tarihini yansıtan bir mahalle inşa edeceğiz. Bu mahallenin yanı sıra Osmanlı ve Selçuklu mimarisini yansıtan 2 ayarı mahalle inşa edeceğiz. Böylelikle tarihin ve modernitenin harmanladığı yeni yerleşim alanları ile kentleşmeye farklı bir boyut kazandıracağız. Ulaşım konusunda büyük sıkıntılar yaşayan Gaziantep'in şehirlerarası ulaşım yollarını dışarı taşıyıp, yeni metro ağı ve tramvay yollarını genişleterek şehir içi ulaşım sorununu en aza indireceğiz" dedi.

Küçük öğrenciyi tebrik eden Fatma Şahin ise "Başkanımızın projelerine baktığımızda şehrimizi geleceğe taşıyacak önemli projeler olduğunu görüyorum. Bu kadar bilinçli çocuklarımızı görünce, geleceğimizin emin ellerde olduğuna bir kez daha şahit oldum. Siz bizleri geçeceksiniz ve çok güzel çalışmalar yapacaksınız" diye konuştu.

Öğrencilerin çiçek takdim ettiği ziyaretteki konuşmaların ardından Şahin, kendisini ziyaret eden öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.