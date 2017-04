Fatma Şahin'in 'Deaş Sanığıyla Görüştü' İddilarına Yalanlama

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in Başbakan Binali Yıldırım'a verdiği soru önergesinde yer alan Fatma Şahin'in, DEAŞ sanığı Bahaa Alden Najeep ile görüştüğü iddiaları yalanlandı.



İddiaların tümüyle asılsız olduğu belirtilen açıklamada, hukuki süreçle başlatıldığı ifade edilerek, şöyle denildi:



"Bir gazetede yer alan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in bir DAEŞ militanıyla zaman zaman toplantı yaptığı ile ilgili açıklama yapılması gereği doğmuştur. Bilindiği üzere Gaziantep'te yaklaşık 400 bin savaştan kaçan Suriyeli misafir barınmaktadır. Hem bu kesimin yaşadığı sorunların doğru tespit edilmesi, hem de Gaziantep'teki bu geçici misafirlik durumunun daha iyi yönetilmesi için Suriyeli misafirlerimizi temsil ettiğini belirten tüm kesimlerle zaman zaman istişareler ve toplantılar yapılmaktadır. Mezkur haberde ima edildiği şekilde, bazılarına onlarca Suriyeli STK temsilcisinin katıldığı bu toplantılarda DAEŞ militanı olduğu iddia edilen biriyle görüş alışverişi yapıldığı ve bu toplantılarda Gaziantep'i ilgilendirmeyen konular konuşulduğu iddiası tümüyle asılsızdır. Bahse konu asılsız haber ile ilgili hukuki süreç de başlatılmış bulunmaktadır." - Gaziantep