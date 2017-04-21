Fatma Şahin'den Miraç Kandili Kutlaması

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Miraç Kandilini kutladı.



Fatma Şahin, kandillerin birlik, beraberlik ve kardeşliğin pekiştiği, paylaşmanın, dostluk ve dayanışma duygularını arttırdığını belirterek, kandillerin insanların ruh, anlam ve gönül dünyasına ışık tuttuğunu ifade etti. Kardeşliğe ihtiyaç olan günlerde kandillerin daha da önem kazandığını vurgulayan Şahin, "Mirac-ı Nebi'ye hürmeten kırılan kalpleri onarmak, yıkılan köprüleri yeniden kurmak, unuttuklarımızı bir daha hatırlamak, kaybettiklerimizin peşine düşmek yapmamız gereken vazifelerdir. Bu mübarek gece vesilesiyle ülke olarak son günlerde yaşadığımız olumsuzlukların yerini sağduyu ve sükunetin, barış ve huzurun almasını, ayrıca yakın coğrafyamızda zulüm, haksızlık, şiddet ve terör saldırılarıları altında olan İslam beldelerinin tekrar barış yurduna dönüşmesi için Rabbime dua ve niyaz ediyorum. Bu kutlu gün vesilesiyle ülkemizde ve dünyada yaşanan üzücü olayların, acı ve gözyaşının yerini barış ve huzurun almasını temenni ederim. Sağlık, barış ve huzur dilekleriyle halkımızın ve tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim" dedi. - GAZİANTEP