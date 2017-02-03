Fatma Şahin'den Kadınlara 'Umut' Çağrısı

Gaziantep Büyükşehir belediye Başkanı Fatma Şahin, sosyal medya hesabından annelerle birlikte çekildiği hatıra fotoğrafını paylaşarak, kadınlara umut çağrısında bulundu.



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kurucu Bakanı ve Gaziantep Büyükşehir belediye Başkanı Fatma Şahin, sosyal medya hesabından bakanlığı döneminde sık sık bir araya geldiği Anne Çocuk Eğitim Vakfı(AÇEV) üyesi kadınlarla çekildiği hatıra fotoğrafını paylaştı. kadınlara umut çağrısında bulunan Fatma Şahin yorumunda ise, "Fatma Şahin'den kadınlara;"İnsan umudunu kaybederse hayatını kaybeder" ifadelerini kullanarak, çağrıda bulundu. - GAZİANTEP