Fatma Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Talimatı Üzerine Yaşlı Kadına Sahip Çıktı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Narlıtepe Mahallesinde dükkandan bozma elektrik ve suyu bulunmayan ve sıvasız bir odada komşularının desteğiyle hayatını sürdüren 87 yaşındaki Ümmühani Dağcıoğlu'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin sahip çıktı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı personelince Narlıtepe Mahallesindeki evinden alınan yaşlı kadın, Gaziantep Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Fatma Şahin, huzurevinde tek kişilik bir odaya yerleştirilen Ümmühani nineyi ziyaret ederek, sohbet etti. Yaşlı kadına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını getiren Fatma Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, kadının son durumu hakkında bilgi verdi.



Şahin, daha sonra telefonu uzattığı Ümmühani nine, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda konuştu. Yaşlı kadın telefonda "Oğlum ben huzurevinde duramam. Bana harabe verin, bir oda verin. Bana yapacağımız en büyük iyilik budur. Siz olmazsanız ben ölmüşüm. Ben sizin bastığınız toprağa kurban olurum oğlum" dedi.



Bunun üzerine Erdoğan, Fatma Şahin'e Ümmühani Nineyle ilgilenmesini isteyerek, "Ümmühani teyzemiz nasıl rahat edecekse onun gereğini yapın" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine ise Şahin, Ümmühani nineyle ilgileneceğini, çevresinden uzak olmayan bir yerde kendisine bir ev temin edileceğini aktardı. Şahin, Ümmühani ninenin huzurevinde birkaç gün misafir edileceğini ve burada en iyi şekilde bakılacağını belirterek, en kısa zamanda kendisini evine kavuşturacaklarını ifade etti. Şahin, "Sabah Cumhurbaşkanımız aradı, ben de programımı yeniden düzenleyerek hemen Ümmühani teyzemizi görmeye geldik. Ümmühani teyzemiz huzurevimizde. Her konuda destek verilecek. O hemen evine dönmek istiyor. Belediye olarak kendisinin daha sağlıklı şartlarda yaşamasıyla ilgili neler yapılması lazım. Bununla ilgili teknik ekibimiz eve gitti. Teyzemizi de burada ağırlayacağız. Sosyal devlet olmak tam da bu. Bizim medeniyetimiz, inancımız yaşlılarımıza hizmet etmeyi, hürmet etmeyi emrediyor. Sosyal devlet ve sosyal belediyecilik anlayışıyla biz herkesi kucaklayarak devletin şefkat yüzünü göstererek 15 yıldır bu yolculuktayız. Hamt olsun şartlarımız, imkanlarımız her yönden birinci sınıf. Ümmühani teyzemizin evine dönme arzusu var. Evindeki ortamını iyileştirecek şekilde gerekli düzenlemeleri yapacağız. Onların hayır duasıyla bugünlere geldik. Cumhurbaşkanımızın da bu konudaki hassasiyeti çok yüksek. Bakanlığım döneminde de 'Dokunamadığınız kimse kalmasın' talimatı vardı bize. Bugün de o hassasiyetle bizi aradı. Bakanlığımız gerekli her türlü desteği veriyor, biz de teyzemizle ilgilenip onun istediği şekilde, onu mutlu edecek şekilde gerekeni yapacağız" dedi. - GAZİANTEP