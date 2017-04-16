Fatma Girik Oyunu Kullandı, Memduh Ün'ün Mezarına Koştu

BODRUM'da oyunu kullanan sinema sanatçısı Fatma Girik, önceki yıl yaşamını yitiren hayat arkadaşı Memduh Ün'ün mezarını ziyaret ederek, "Hayat işte böyle, bir varsınız bir yoksunuz. Güzel ülkemizin kıymetini bilelim" dedi.



Bodrum'da yaşayan Fatma Girik, bugün annesi Münevver Girik Dukav ile birlikte Torba Mahallesi'nde Menthon Ocakbaşı Restoran'daki 1251 numaralı sandıkta oy kullandı. Bakıcısı Dursine Yılmaz ve eşi Zekeriya Yılmaz'ın 1990 model 'Kartal' marka otomobili ile oy kullanmaya gelen Girik'in geçirdiği ameliyatlar sonrasında güçlükle yürüyebildiği görüldü. Bir seçim öncesinde giydiği gömlekle oy kullanmaya geldiğini belirten Girik'in yürürken sıkıntı yaşamasına karşın oldukça neşeli ve keyifli olduğu göze çarptı.



Annesi ile birlikte aynı anda oy kullanma kabinine giren Girik, "Annem de ben de hastayız ama oyumuzu kullanmaya geldik, hayırlı olur inşallah" dedi. Fatma Girik oy kullanma işleminin hemen ardından, 16 Ekim 2015'te yaşamını yitiren hayat arkadaşı yönetmen Memduh Ün'ün Torba Mezarlığı'ndaki mezarını ziyaret etti.



"KENDİMİ PRENSES GİBİ HİSSEDİYORUM"



Ün'ün mezarına diktiği çiçekleri sulayan ve dua eden Fatma Girik, "Hayat işte böyle, bir varsınız bir yoksunuz. Güzel ülkemizin kıymetini bilelim" dedi. Yürümekte sıkıntı çektiğini anlatan Girik, "Elimden tutup yürüttükleri için kendimi böyle prenses gibi hissediyorum. Ayağımda titanyum, belimde platin, çok ağrım yok ama hareket etmekte güçlük çekiyorum. İki kere düştüm iki kere ameliyat oldum. Annem diyo ki 'sana nazar değdi.' Bu yaştaki kadının neyine nazar değecek tamamen benim salaklığımdan. Evimde parkeler cilalanmıştı, bastım düştüm, tamamen dikkatsizlik" dedi.



Fatma Girik mezarlıktan ayrıldıktan sonra anne ve bakıcıları ile birlikte evine döndü.



- Muğla