Fatma Girik Hasta Yatağından Kalkıp Oy Kullandı

Geçtiğimiz Kasım ayında kalça rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve kalça protezi ameliyatı geçiren 75 yaşındaki usta sanatçı Fatma Girik, hasta yatağından kalkıp 94 yaşındaki annesiyle birlikte oy kullandı. Rahatsızlığı hakkında bilgi veren Girik, "Bir hafta içerisinde iki kez ameliyat oldum. Kalçada kireçlenme olmuş onu temizlettim. Çıktığımda sapasağlamdım. Eve gittim yürümeye başladım, evde ayağım bir kayınca kalçadan ayağıma kadar büyük bir sıkıntı yaşadım. İki kere ameliyat üst üste ondan sonra koştura koştura geldik oyumuzu kullanacağız. Hemen kalktık geldik. Annem de hasta ben de hastayım ama geldik oyumuzu kullanmaya" dedi.