Fatih Ürek'in Estetiksiz Halini Görenler Gözlerine İnanamadı
Fatih Ürek'in yıllar önce çekilen estetiksiz halini görenler, ünlü sanatçının şimdiki haliyle bağlantı kurmakta zorluk çekti.
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in yıllar önce çekilen estetiksiz fotoğrafı ortaya çıktı. Ürek'in estetiksiz halini görenler, şimdiki haliyle bağlantı kurmakta güçlük çekti.
TÜP MİDE AMELİYATI OLMUŞTU
Önceki yıl geçirdiği tüp mide ameliyatı sonrası yepyeni bir görüntüye kavuşan ünlü şarkıcı Fatih Ürek, birçok ünlü gibi geçmişte defalarca estetik ameliyat geçirmişti.
FOTOĞRAFI GÖRENLER ŞAŞKINLIK GEÇİRDİ
Yaptırdığı ameliyatları gizlemeyen ve açık açık itiraf eden Ürek'in yıllar önce tiyatro sahnesinde çekilen fotoğrafı ortaya çıktı. Ünlü şarkıcının Duymayan Kalmasın programında yayınlanan fotoğrafı görenleri çok şaşırttı.
İşte Fatih Ürek'in estetiksiz hali: