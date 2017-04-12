Fatih Ürek'in Estetiksiz Halini Görenler Gözlerine İnanamadı

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in yıllar önce çekilen estetiksiz fotoğrafı ortaya çıktı. Ürek'in estetiksiz halini görenler, şimdiki haliyle bağlantı kurmakta güçlük çekti.

TÜP MİDE AMELİYATI OLMUŞTU

Önceki yıl geçirdiği tüp mide ameliyatı sonrası yepyeni bir görüntüye kavuşan ünlü şarkıcı Fatih Ürek, birçok ünlü gibi geçmişte defalarca estetik ameliyat geçirmişti.

FOTOĞRAFI GÖRENLER ŞAŞKINLIK GEÇİRDİ

Yaptırdığı ameliyatları gizlemeyen ve açık açık itiraf eden Ürek'in yıllar önce tiyatro sahnesinde çekilen fotoğrafı ortaya çıktı. Ünlü şarkıcının Duymayan Kalmasın programında yayınlanan fotoğrafı görenleri çok şaşırttı.

İşte Fatih Ürek'in estetiksiz hali: