Fatih Ürek
Sahne performansı ve dansları ile Fatih Ürek Jolly Joker Antalya'da!
Sahne performansı ve dansları ile Fatih Ürek Jolly Joker Antalya'da!
Sahne Önü
Sahne önünde yer alan ilk 4 sıra bistroların bulunduğu alanı kapsar.
Sahne Önü bilet sahiplerinin, 0 530 770 49 49 veya 0 530 383 29 29 numaralı telefonu arayarak, rezervasyon yaptırmaları gerekmektedir.
Sahne önü bilet sahiplerine minimum 2 kişi olması şartı ile bistro imkanı sunulmaktadır.
18 yaş sınırı vardır.
VIP
VIP Kategori, sahneyi gören en uygun yerden bistro imkanı sunulan alanı kapsar.
VIP bilet sahiplerinin, 0 530 770 49 49 veya 0 530 383 29 29 numaralı telefonu arayarak, rezervasyon yaptırmaları gerekmektedir.
VIP bilet sahiplerine minimum 2 kişi olması şartı ile bistro imkanı sunulmaktadır.
18 yaş sınırı vardır.
Ayakta
Sahne Önü ve VIP kategori dışında ayakta konserin izlenebileceği alanları kapsar.
18 yaş sınırı vardır.
Detaylar :
İl : Antalya
İlce : Muratpaşa
Mekan : Jolly Joker Antalya
Mekan Adresi : Çağlayan Mahallesi Fener Caddesi Erdoğan İş merkezi No : 12/5-6-7
Başlangıç Saati : 08.04.2017 22: 00: 00
Bitiş Saati : 08.04.2017 23: 45: 00
Kategori : Fatih Ürek
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır