Fatih Terim: "Spor ve Kültür Şenliği'nin Odak Noktası Çocuklar"

TÜRKİYE Futbol Direktörü Fatih Terim, Suriyeli ve Türk çocukların kaynaşmasını amaçlayan "Bir Umut, Bir Ufuk" projesi kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu ve Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEMDER) işbirliği ile gerçekleştirilen 1'inci Spor ve Kültür Şenliği'nde açıklamalarda bulundu.



Terim, Türk vatandaşlığına geçen ve U 14 Milli Takımı'nda yer alan Suriyeli Adem Metin Türk'ü beğendiğini söyleyerek, "Devletimiz onu Türk vatandaşı yaptı, artık oynayabilir. Onun dünyasını ülke olarak aydınlattığımız için çok mutluyum. Spor ve Kültür Şenliği'nin odak noktası çocuklar. Emine Erdoğan da çocuklar için geldi. Onları mutlu etmek çok önemli. Çocuk deyince insanın ne prensibi ne ülkesi kalıyor. Onların yüzünün gülmesi için yapamayacağı şeyi yapıyor. Çocuğu olanlar biraz empati yaparsa sıkıntı çeken çocukların ne durumda olduğunu anlayabilir. Birçok yaş grubundaki insanlar evsiz ve yurtsuz. Her çocuğun en mutlu anne ve babasıyla olduğu andır. Bu tür organizasyonları her zaman yapmakta fayda var" dedi. - İstanbul