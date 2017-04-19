Fatih Terim İki Yıldız Daha Keşfetti

Fatih Terim'in şimdi de İsviçre ve Makedonya'daki iki Türk asıllı futbolcu için kolları sıvadığı ortaya çıktı.



Bir taraftan 2018 Dünya Kupası için çalışmalarını sürdüren diğer taraftan da yeni Emre Mor'ları keşfetmek için kurmaylarıyla birlikte Avrupa'yı didik didik eden Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in şimdi de İsviçre ve Makedonya'daki iki Türk asıllı futbolcu için kolları sıvadığı ortaya çıktı.



Milli patronun Makedonya ve İsviçre U21 milli takımlarının formasını giyen iki Türk asıllı futbolcu Elif Elmas ve Eray Cümart için tıpkı Emre Mor operasyonunda olduğu gibi yaklaşık 3 aydır gizli bir operasyon sürdürdüğü belirlendi.



Terim'in Danimarka futbol federasyonun elinden aldığı Emre Mor operasyonunun bir benzerini Elif Elmas ve Eray Cümart için yürütürken, milli patronun bu konudaki bir numaralı yardımcısı Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Abdullah Ercan olduğu, Ercan'ın her iki oyuncuyla ilgili hazırladığı rapordan sonra federasyonun resmi işlemler için devreye gireceği öğrenildi.



Emre Mor'un ay-yıldızılı milli takıma kazandırılması konusunda en etkin rol

Hollanda'nın Heerenveen takımının futbolcusu olan ve ülkesi Robotnicky takımında kiralık olarak forma giyen 18 yaşındaki Elif Elmas aynı zamanda Makedonya U21 milli takımın da formasını giyiyor. Yine İsviçre'nin Lugano takımında kiralık olarak oynayan Basel'li futbolcu Eray Cümart'te İsviçre U21 milli takımının oyuncusu.



ELİF ELMAS: EN İYİ GENÇ OYUNCU



MAN CITY'NİN YAKIN TAKİBİNDE...



Makedonya Ligi takımı Rabotnicki'de kiralık olarak forma giyen, Türk asıllı 17'lik Elif Elmas, orta sahanın ortasında ve sol kanatta oynayabiliyor. Son dönemde Makedonya basınının manşetlerinde sık sık yer alan Elif Elmas bu sezon takımında toplam 28 maça çıkarken 6 gol atıp 6 da asist yaptı. Toplamda 2 bin 206 dakika süre alan Elif Elmas, her 368 dakikaya gol ya da asist sığdırmayı başardı



Makedonya Futbol Federasyonu tarafından Aralık 2016'da "En İyi Genç Oyuncu" kategorisinde ödül alan yetenekli futbolcu, şimdiden Makedonya'nın en önemli yetenekleri arasında gösteriliyor. Makedonya U20 Takımı'nda da ter döken 1,82 boyundaki futbolcunun Manchester City'nin yakın markajında olduğu da iddia ediliyor.



ERAY CÜMART İSVİÇRE'DE PARLIYOR



KUBİLAY TÜRKYILMAZ: "ERAY, ZEKASIYLA BENİ ETKİLİYOR"



İsviçre Ligi takımlarından Basel'in altyapısında yetişen 19 yaşındaki Eray Ervin Cümart savunmanın ortasında görev alıyor. Basel'den FC Lugano'ya kiralık olarak giden yıldız adayı, bu sezon toplamda 21 dakika süre alıp 1 gol 1 de assit yaptı. İsviçre Süper Lig'de 4 lig maçına çıkan Eray, Lugano formasıyla kendisini göstermeye başladı.



İsviçre Milli Takımı'nda tüm genç yaş kategorilerinde görev alan 1.83 boyundaki yıldız adayı hakkında Galatasaray'ın efsanelerinden Kubilay Türkyılmaz'dan bir yorum geldi. Kubilay açıklamasında, "Eray Cümart zekasıyla beni çok etkiledi ama şaşırmadım, Türk mentalitesine sahip! Büyük bir kariyeri olacağını gösterdi." dedi. Sporx