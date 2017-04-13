Altınordu Kulübünün, İzmir Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla, 12 yaş altı futbol takımlarının katılımıyla düzenlediği uluslararası "İzmir Cup" turnuvasının açılış töreninde bulunan Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, "Gözümüz gençlerin üzerinde." dedi.



Terim, Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde yapılan turnuvanın açılış töreni öncesinde kırmızılı-lacivertli kulübün yeni inşa ettiği ve Metin Oktay'ın adını verdiği Torbalı'daki tesislerini inceledi.



Fatih Terim, burada yaptığı açıklamada, Altınordu'ya her geldiğinde yeni bir tesis gördüğünü belirterek, "Böyle tesislerin sayısının artması, Türk futbolunun geleceği açısından gerçekten çok önemli. Altınordu'yu, hem 12 yaş altı İzmir Cup, hem de tesisleri ve Türk futboluna kazandırdığı gençler için tebrik ediyorum. Gençler bizim istikbalimiz. Ancak biz sözde değil, gerçekte de bunu kendimize hedef edindik." ifadelerini kullandı.



Terim, Altınordu'nun yetiştirdiği ve A Milli Takım forması giyen Çağlar Söyüncü ile Cengiz Ünder dahil olmak üzere tüm gençleri dikkatle takip ettiğini de sözlerine ekledi.



Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan da, Terim'in Türk futbolunun altın sayfalarında imzasının olduğunu vurgulayarak, "Kendisi 12 yaş altı İzmir Cup turnuvasına ve tesislerimize gelerek bizleri onurlandırdı. Onun coşkulu ruhu bize de yansıyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.