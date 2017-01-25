Fatih Terim Galatasaray'a Dönecek Mi?

FutbolArena Röportaj - Yeni sezonda Jan Olde Riekerink'in yerine Galatasaray'a döneceği söylenilen Fatih Terim'in geri dönüp dönmeyeceğini Spor programı muhabiri ve köşe yazarı Serhat Ulueren'e sorduk.



SERHAT ULUEREN: "FATİH TERİM BU MACERAYA GİRMEZ"



Terim'e yakınlığı ile bilinen Ulueren buna ihtimal vermezken, yönetimin bunun için yeterli kaynak oluşturamayacağını düşünüyor. Ulueren, "Emlak Konuttan beklenen paralar yeni sezonda da gelmeyeceği için, banka kredilerinin de bana göre %100'ünü eritip yeni bir kaynak da bulamayacakları için Fatih Terim tekrar bu maceraya girmez." dedi.



"FATİH TERİM BU SAATTEN SONRA BU ÇILGINLIĞI YAPMAZ"



"Fatih Terim'in şuanda 5 yıllık kontratı cebinde, 2 yılı daha var hocanın üstelik +2 yıl da bonusu var. Niye macera arasın. Orada senede 4 milyon eurodan daha fazla bonuslarla beraber paralar alacak. Bu yönetime gireceğini düşünmüyorum yani çok çılgın olması lazım Fatih hocanın ve bu saatten sonra böyle bir çılgınlığı yapacağına inanmıyorum."



Galatasaray yönetimi Jan Olde Riekerink ile devam edecek mi?



Galatasaray yönetiminde şu anda hiçkimsenin Riekerink ile yola devam etmeyi düşünmediğini dile getiren Ulueren "Ama adam az para alıyor. Kimi getireceksin? Mecbur devam ediyorlar. Şimdi tekrar Hamza'ya gidemezler hangi yüzle gidecekler Hamza hocaya? Hoca biz sana yanlış yaptık gel bizi kurtar mı diyecekler? Ki ben olsam onların yerinde yapardım bunu. Yüzümü kızartırdım yine Hamza hocayı getirirdim takımın başına. Elde kim var ki başka? Fatih Terim'i de kopartamıyorlar Milli Takımdan..." dedi.