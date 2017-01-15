Fatih Terim'den Bu Yana En İyi Galatasaray

FutbolArena Detay - Bu sezon Avrupa'da yer almadığından Spor Toto Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğuna kilitlenen geçen yıl Aralık'ın ortasında geçtiği ilk 23 maçlık periyoda bu yıl Ocak ortasında yetişebildi. 23 resmi maça çıkan Cimbom, 13 galibiyet – 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetle son 3 sezonu geride bıraktı.



Sarı-kırmızılılar büyük fiyasko yaşadığı 2015-2016 sezonunda ilk 23 resmi maçta 10 galibiyet – 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet almıştı. Son şampiyonluğunu yaşadığı 2014-2015'te 23 maçta 12 galibiyet – 3 beraberlik – 8 mağlubiyet, 2013-2014'te de ilk 23 mücadelede 10 galibiyet – 8 beraberlik – 5 mağlubiyet yaşamıştı.



Galatasaray en son Fatih Terim'li 2012-2013 sezonunda bu kadar başarılı bir ilk 23 karşılaşmalık fikstürü geride bıraktı. Galatasaray o sezonda 23 maçın ardından 13 galibiyet – 6 beraberlik – 4 mağlubiyet almıştı.



Galatasaray'ın Jan Olde Riekerink dönemi öncesinde ilk 23 maça göre en iyi grafiği yine Fatih Terim'e ait. Galatasaray başındaki 3.dönemine 2011-2012 sezonunda start veren deneyimli hoca o süreçte geçen ilk 23 maç sonunda 16 galibiyet – 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.