Fatih Terim basın açıklaması: Fatih Terim'den ayrılık açıklaması
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Fatih Terim basın açıklaması: Fatih Terim'den ayrılık açıklaması

Fatih Terim basın açıklaması: Fatih Terim'den ayrılık açıklaması
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Fatih Terim basın açıklaması: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendikleri maçın ardından açıklamalar yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı "31 Mayıs tarihi itibarıyla mukavelem bitiyor. Gereğine uyduk. Bazı zamanlar istifa zamanlarıydı ama yapmadım Galatasaray'ın hatırı için. Sözümüzü yerine getirdik" ifadelerini kullandı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendikleri maçın ardından açıklamalar yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı "31 Mayıs tarihi itibarıyla mukavelem bitiyor. Gereğine uyduk. Bazı zamanlar istifa zamanlarıydı ama yapmadım Galatasaray'ın hatırı için. Sözümüzü yerine getirdik" ifadelerini kullandı.

FATİH TERİM'DEN BASIN AÇIKLAMASI

Terim'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Birçok unsurla beraber uğraşıyorsunuz. Oyuncularıma teşekkür ettim onlarla helalleşirken. Biz hiç bırakmadık. Çok da yaklaştık. Kısmet değilmiş..."

"O KADAR ÇOK ŞEYLE UĞRAŞTIK Kİ.."

"O kadar çok şeyle uğraştık ki... TFF ve kurullarına göğsümüzü germişken, TFF ve kurullarına teşekkür edenlerle bile karşılaşıyoruz. Her yerle ayrı uğraş, bir de içeriyle uğraş. Açıkçası bu yarışı çok önce bitirmemiz gerekirdi. Çok ciddi yaralar verdiler bize. Herkese rağmen olabilir miydik... Her şampiyonluğun 'buna rağmen' detayı vardır, bu şampiyonluğun bu detayları fazla olacaktı"

"GALATASARAY'LA GURUR DUYUYORUM"

"Galatasaray'la gurur duyuyorum. Yalnızım dediğimde çok şey ifade ettim de maalesef anlamadılar. Rakiplerin hepsini tebrik ediyorum. Kolay değil. Herkes evindeyken biz televizyondaki aktörleri oynadık. Rakipler, hatta aleyhimize çalışanlar, düşmanlarımız bile bildiğimiz şeyler. İçtekiler daha tehlikeli. Galatasaray bunların hepsini aşmalı."

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