Fatih Terim 2'nci ve 3'üncü Lig Karmalarının Maçlarını İzliyor (2)

Otomatik sulama sistemi sürprizi



Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde devam eden Spor Toto 2'nci Lig karması hazırlık maçlarında sahaya çıkan futbolcular otomatik sulama sisteminin azizliğine uğradı. C Karması ve D Karması maçında başlama vuruşu yapılacakken bir anda devreye giren sulama sistemleri futbolcuları şaşırttı ve sahada ilginç görüntü oluşturdu. Görevlilerin müdahalesiyle saha sulama sistemlerinin kapatılmasıyla karşılaşma başladı.



Karşılaşma C Karması'ndan Muhammet Beşir, Özkan Taştemur ile D Karması'ndan Alper Kahraman'ın attığı gollerle 2-1 sona erdi. Günün diğer maçında A Karması Mert Çetin (kendi kalesine) ve Oğuz Mataracı'nın attığı gollerle B Karması'nı 2-1 mağlup etti. B karmasının golünü Melih Okutan kaydetti.



Karşılaşmaları Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim de takip etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Maç öncesi sulama sistemlerinin çalışması



Sulamanın kapatılmasının ardından maç başlıyor



Maçtan görüntü



A ve B karması maçından görüntü



A ve B karması maçından gol



HABER - KAMERA: MİTHAT ABAKAN/MANAVGAT (ANTALYA),