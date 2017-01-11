Fatih Tekke: 2010-11 Sezonu Şampiyonu Trabzonspor'dur, Kupa Çalınmıştır

Trabzonspor'un efsane oyuncularından teknik direktör Fatih Tekke, Radyospor'da yayınlanan Haber Aktif programında Abdullah Şanlı ve İlker Koç'a konuştu.

"O KUPA ZATEN ÇALINMIŞTI"

Bir Trabzonspor taraftarının Fenerbahçe müzesinden 2011 sezonu şampiyonluk kupasını çalma girişimiyle ilgili de yorum yapan Tekke, "O kupa zaten çalınmıştı. Başkaları çalmıştır o kupayı taraftarımız malını almaya gitmiştir. O kupa zaten çalınmamış mıydı? 2010/11 sezonu şampiyonu Trabzonspor'dur. O sezon yaşananlar belli, bu konuyu sürekli gündeme getirmekte doğru değil" ifadelerini kullandı.