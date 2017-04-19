Fatih'te Uyuşturucu Operasyonu

Fatih'te, uyuşturucu imalatı ve satışı yaptığı iddiasıyla yabancı uyruklu 5'i kadın 9 kişinin yakalandığı operasyonda, çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Karagümrük ve Dervişali mahallelerinde, uyuşturucu imalatı ve satışı yapıldığı yönünde ihbar alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede tespit ettikleri adreslere 11-14 Nisan tarihlerinde operasyon düzenledi.



Operasyonda, 4 bin 900 uyuşturucu hap, 610 gram kokain, 565 gram afyon sakızı, 740 gram esrar, 510 gram toz halinde uyuşturucu madde, 3 bin 350 mililitre uyuşturucu yapımında kullanılan sıvı madde, 6 hassas terazi, 1 ayaklı ısıtıcı, 3 ruhsatsız tabanca ile bunlara ait 11 mermi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 680 lira ele geçirildi.



Adreslerde bulunan Özbekistan uyruklu Z.S. (34), İran uyruklu E.S. (29), S.S. (28), A.A. (26), E.S. (30) ile S.Y. (37), S.T. (44), N. Ş. (49) ve G. N. (22) gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından 5'i kadın 9 yabancı uyruklu şüpheli adliyeye sevk edildi.



Şüphelilerden S.Y, S.T. ve G.N. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, N.Ş, E.S, E.S. ve Z.S. ise tutuklandı.