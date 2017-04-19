Fatih'te Uyuşturucu İmal Eden Zanlılara Baskın Kamerada

Fatih'te uyuşturucu imalathanesine çevrilen bir eve düzenlenen baskın, polis kamerasına yansıdı. Operasyonda 9 şahıs gözaltına alınırken, binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi.



Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Karagümrük'te bir evde uyuşturucu imalatı ve satışı yapıldığını belirledi. Operasyon için düğmeye basan ekipler, uyuşturucu imalathanesine çevrilen eve baskın düzenledi. Operasyonda 5'i bayan 9 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 4 bin 900 adet uyuşturucu hap, 610 gram kokain, 565 gram afyon sakızı, 740 gram esrar, 510 gram toz halinde uyuşturucu madde, 3 bin 350 ml uyuşturucu yapımında kullanıldığı değerlendirilen sıvı madde,



6 adet hassas terazi, 1 adet afyon sakızı hazırlamada kullanılan ayaklı ısıtıcı, 3 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 11 adet fişek, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 680 TL para ele geçirildi. - İSTANBUL