Fatih'te Silahlı Soygun: 1 Yaralı





Fatihte soygun için bir daireye giren yüzleri maskeli 5 kişi kendilerine direnen bir kişiyi yaraladıktan sonra evde bulunan 10 bin lira değerindeki ziynet eşyasını aldıktan sonra kayıplara karıştı.



Olay Fatih, Şehremini Mahallesi, Deniz Abdal Camii Sokaktaki 4 katlı apartmanın ikinci katında saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye apartmanın ikinci katına giren yüzleri maskeli ve silahlı 5 kişi, o sırada dairede bulunanlara silah doğrultarak evde bulunan altınları istedi.



KENDİLERİNE DİRENEN BİR KİŞİYİ SİLAHLA YARALADI



Bu sırada silahlı kişilere direnmeye kalkan Selim Demirkaya, elinden ve bacağından vuruldu. Yüzleri maskeli 5 şüpheli ise evde bulunan yaklaşık 10 bin lira değerindeki ziynet net eşyasını aldıktan sonra otomobile binerek kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı Demirkaya İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



POLİSLER DELİL ARAŞTIRMASI YAPTI



Olay yeri polisleri ise apartmanda ve dairede delil çalışması yaptı. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - İstanbul