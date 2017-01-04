Fatih'te Rehine Kurtarma Operasyonu

Fatih'te, fidye için rehin alınan Pakistan uyruklu 6 kişi, operasyonla kurtarıldı, 7 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Pakistan uyruklu 6 kişinin rehin alındığı bilgisi üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği bünyesinde görev yapan Rehine Kurtarma ve Müzakere Timi, belirlenen adrese sevk edildi.



Bu timin ve diğer ekiplerin katılımıyla düzenlenen operasyonda, fidye almak için 20 gündür rehin tutulduğu belirtilen rehineler kurtarıldı.



Gözaltına alınan Pakistan ve Afganistan uyruklu 7 kişi, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.