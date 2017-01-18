Fatih'te Otomobil Kundaklayan 1 Kişi Yakalandı

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA



Fatih'te pazar günü bir sitenin otoparkına girerek bir otomobili kundaklayan 3 kişiden 1'i yakalandı. Otomobilin kundaklama anı ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.



Fatih Seyitömer Mahallesi Lalezar Cami Sokak'taki sitenin otoparkında pazar günü saat 23.15 sıralarında gelen yüzleri maskeli üç kişi park halindeki 34 ZF 2607 plakalı otomobilin camlarını kırarak otomobile yanıcı madde döküp ateşe verdi. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptığı incelemede şüphelilerden birinin 18 yaşından küçük D.G. olduğunu belirledi. D.G. polis ekipleri tarafından yakalanırken yapılan ilk incelemesinde 3 hırsızlık olayından aranması bulunduğu ortaya çıktı. Şüpheli D.G.'nin Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğindeki işlemleri devam ederken, polis ekipleri D.G.'nin yanında bulunan 2 kişinin de yakalanması için çalışmalara devam ediyor.