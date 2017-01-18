Fatih'te Otomobil Kundaklama İddiası

Fatih'te bir sitenin otoparkında park halindeki otomobili kundakladığı iddia edilen üç şüpheliden biri gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Seyit Ömer Mahallesi'nde bir sitenin otoparkında N.A.'ya ait otomobili kundaklayan şüphelilerle ilgili çalışma başlattı.



Çevredeki bir güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, aracın, maskeli ve kapüşonlu mont giyen üç kişi tarafından kundaklandığını belirledi.



Yapılan çalışmaların ardından harekete geçen ekipler, üç şüpheli arasında bulunan 18 yaşından küçük D.G'yi gözaltına aldı. D.G'nin daha önce üç hırsızlık olayının şüphelisi olarak arandığı öğrenildi.



Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.