Fatih'te Lokantaya Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Fatih'te bir lokantaya düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde otomobille Hisaraltı Caddesi'ndeki lokantaya gelen kişiler, iş yeri sahibi Osman Yılmaz'a silahla ateş açtı.



Açılan ateş sonucu Yılmaz ve yoldan geçen Cavit Kadık yaralandı.



Yaralılar, ambulanslarla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Kadık'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Olay yerinden kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.



Saldırının, Kaçmaz ile şüpheliler arasındaki eski bir husumetten kaynaklandığı belirtildi.