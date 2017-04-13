Fatih'te Karşıt Görüşlü Öğrenciler Arasında Kavga: 11 Gözaltı

Fatih'te Medipol Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde karşıt görüş öğrenciler arasında kavga çıktı. Üniversite yerleşkesine çok sayıda polis sevk edilirken öğrencilerden 11'i gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Fatih'te bulunan Medipol Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde saat 17.30 sıralarında karşıt görüşlü iki öğrenci grubu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya yaşandı.



Kısa sürede büyüyen tartışmada bir anda kavgaya dönüştü. Olay nedeniyle üniversiteye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ardından çevik kuvvet ekipleri de olay yerine gelerek üniversite önünde ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Polis, kavgaya karıştıkları gerekçesiyle 11 öğrenciyi gözaltına aldı. Polisin üniversite önünde güvenlik önlemi devam ediyor. - İSTANBUL