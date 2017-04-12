Fatih'te Gecekondu Yangını

FATİH'te gece saatlerinde kullanılmayan boş bir gecekondu da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yan tarafta bulunan diğer gecekondulara da sirayet edince mahallede korku dolu anların yaşandı. Kısa sürede olay yerine gelen İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangının başladığı gecekondu tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, diğer iki gecekondu da ise maddi hasar meydana geldi.



Yangın Fatih, Mevlanakapı Mahallesi Melek Hatun Camii Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saat 01: 30 sıralarında sokak içersinde bulunan 2 katlı ve kullanılmayan boş bir gecekondu da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek gecekonduyu sardı. Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu önce komşularına daha sonra da itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri sokakların dar olması nedeniyle oldukça zorlandı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alev alev yanan gecekonduya müdahale etti. Gecekonuda başlayan yangın büyüyerek hemen yanında bulunan diğer evlere de sirayet etti. İtfaiye ekipleri yan taraftaki gecekondulara sirayet eden yangını yaklaşık 1 saatte kontrol altına aldı. Polis ekipleri olayın meydana geldiği sokakta önlem alırken, sağlık görevlileri de herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır beklediği görüldü. İtfaiye ekipleri yangını tamamen söndürerek soğutma çalışması yaptı. Bu sırada vatandaşların yangının çıktığı gecekondulardan çıkarttığı tüpler dikkat çekti. Yangın sonrası bir gecekondu kullanılamaz hale gelirken, sirayet eden diğer iki gecekondu da ise maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Yangında herhangi bir can kaybı olmadığı öğrenildi.



ÇOCUKLARLA BERABER UYUYORDUK



Yangın sırasında alevlerin yaşadığı evin çatısına sıçrayan Faruk Zengin isimli vatandaş, "Komşuyuz, yan tarafta oturuyoruz. Neden çıktığını bizde bilmiyoruz. Ev boş eskiden beri kimse yaşamıyor. Uyuyorduk bir baktım bağırma sesleri geliyor, dışarı çıktık baktık yanıyor. İtfaiye ekiplerine sağolsun arkadaşlar haber vermiş. Bizim evde de hasar var, çatı falan hep yandı. Ailem ile yaşıyorum, çocuklarla beraber uyuyorduk" dedi.



İtfaiye eipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.



- İstanbul