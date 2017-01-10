Fatih'te Bir Binanın Çatısı Çöktü

Fatih'te bir binanın çatısının 4 günden beri yağan karın ağırlığına dayanamayarak çökmesi sonucu, 2 kişi mahsur kaldı.



Molla Gürani Mahallesi Karakeçili Sokak'ta bulunan bir binanın çatısı, 4 gündür yağan karın ağırlığını taşıyamayarak çöktü. Çökme sonucu çatı katında yaşayan 2 kişi mahsur kaldı.





Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, itfaiye merdiveni yardımıyla mahsur kalanlara ulaşmaya çalıştı. Başarılı olamayan itfaiye ekibi, binanın ana kapısından girerek, çatı katının kapısını açıp evde bulunanlara ulaştı.



Mahsur kalan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, evde maddi hasar meydana geldi.