Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Türbelerini Ziyaret Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet'in kabrinde Kur'an-ı Kerim okudu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet'in kabrinde Kur'an-ı Kerim okudu. Erdoğan, Yavuz Sultan Selim Türbesini de ziyaret etti
Öğle namazını Fatih Camii'nde kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet'in kabrini de ziyaret etti. Erdoğan'ın burada Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.
YAVUZ SULTAN SELİM TÜRBESİNİ DE ZİYARET ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Camii'inde öğle namazını kıldıktan sonra Yavuz Sultan Selim Türbesini ziyaret etti. Erdoğan'a ziyareti sırasında, AK Parti İstanbul Millet Vekili Ahmet Hamdi Çamlı, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ve beraberindeki heyet eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretini gerçekleştirdi sırada çok sayıda vatandaş da türbenin kapısında bekledi. Ziyaretin ardından dışarı çıkan Erdoğan kendisini bekleyen vatandaşlarla selamlaştı. Vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan çocuklara oyuncak dağıttı. Daha sonra türbeden ayrılan Erdoğan'ın Ankara'ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na gitmesi bekleniyor.
(Mehmet Altunışık - Ufuk Kıvık / İHA)