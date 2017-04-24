Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki Kaza Anı Içi Araç Kamerasında

Istanbul DHA



Cumartesi günü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında meydana gelen ve 4 aracın karıştığı kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı.



TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprü Edirne istikameti Baltalimanı yol ayrımında cumartesi sabahı olan kaza da



Tansu Bilici'nin kullandığı aracı iddialara göre başka bir araç sıkıştırmış, Bilici direksiyon hakimiyetini kaybederek Bülent Obut yönetimdeki motosiklete yandan çarpmıştı.



Kaza anı, o sırasında aynı yönde seyir halinde olan bir başka aracın kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.



Görüntülerde otomobilin motosiklete çarpma anı görülüyor.