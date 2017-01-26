Fatih Sultan Mehmet Hastanesi Acil Servisi'ndeki Karantina Kaldırıldı

FATİH Sultan Mehmet Hastanesi Ataşehir'de kimyasal madde zehirlenmesinden tedaviye alınan 4 kişi nedeniyle saat 23.30 sıralarında karantinaya anıdı.

Fatih Sultan Mehmet Hastanesi Acil Servisi'ndeki Karantina Kaldırıldı

FATİH Sultan Mehmet Hastanesi Ataşehir'de kimyasal madde zehirlenmesinden tedaviye alınan 4 kişi nedeniyle saat 23.30 sıralarında karantinaya anıdı. Acil Servis boşaltılırken hastane görevlileri acile gelen hastaları çevre hastanelere yönlendirildi. Yaklaşık iki saat süren karantinanın ardından acil servisi saat 01.30 sıralarında normale döndü. - İstanbul

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