FATİH Sultan Mehmet Hastanesi Ataşehir'de kimyasal madde zehirlenmesinden tedaviye alınan 4 kişi nedeniyle saat 23.30 sıralarında karantinaya anıdı. Acil Servis boşaltılırken hastane görevlileri acile gelen hastaları çevre hastanelere yönlendirildi. Yaklaşık iki saat süren karantinanın ardından acil servisi saat 01.30 sıralarında normale döndü. - İstanbul
Fatih Sultan Mehmet Hastanesi Acil Servisi'ndeki Karantina Kaldırıldı
FATİH Sultan Mehmet Hastanesi Ataşehir'de kimyasal madde zehirlenmesinden tedaviye alınan 4 kişi nedeniyle saat 23.30 sıralarında karantinaya anıdı.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads