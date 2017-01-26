Haber- Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHA
Fatih Sultan Mehmet Hastanesi Ataşehir'de kimyasal madde zehirlenmesinden tedaviye alınan 4 kişi nedeniyle saat 23.30 sıralarında karantinaya anıdı. Acil Servis boşaltılırken hastane görevlileri acile gelen hastaları çevre hastanelere yönlendirildi. Yaklaşık iki saat süren karantinanın ardından acil servisi saat 01.30 sıralarında normale döndü.
Fatih Sultan Mehmet Hastanesi Acil Servisi'ndeki Karantina Sona Erdi
Haber- Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHAFatih Sultan Mehmet Hastanesi Ataşehir'de kimyasal madde zehirlenmesinden tedaviye alınan 4 kişi nedeniyle saat 23.30 sıralarında karantinaya anıdı.
Haber- Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHA
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