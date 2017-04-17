Fatih Portakal, Twitter'dan YSK'yı Soru Bombardımanına Tuttu

Ünlü haber spikeri Fatih Portakal Twitter hesabından referandumda YSK'nın sonradan mühürsüz oyları geçerli saymasına ilişkin sorular sordu. Portakal, "YSK yetkilileri akılları ve vicdanları tatmin etmek göreviniz. Aksi durum uzun yıllar konuşulacak." dedi.

FATİH PORTAKAL'DAN YSK'YA SORU BOMBARDIMANI

Referandum sonuçlarının Anadolu Ajansı'na göre 'Evet' ile sonuçlanmasının ardından özellikle muhalefet cephesinden YSK'ya yönelik itirazlar geldi. Mühürsüz oy pusulalarının kabul edilmesi 'Hayır' diyen herkesi kızdırdığı gibi Fatih Portakal'ı da kızdırdı. Portakal, Twitter'dan YSK'yı soru bombardımanına tuttu.

İşte Fatih Portakal'ın o Tweetleri:











