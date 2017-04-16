Fatih Portakal, Sosyal Medyadan 'Hayır' Oyu Kullandığını Açıkladı
Yapmış olduğu sivri çıkışlarla adından söz ettiren ünlü anchorman Fatih Portakal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Oyumu kullandım: hayır dedim" ifadelerini kullandı.
FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, Twitter hesabından referandum paylaşımı yaptı ve kullandığı oyun rengini açıkladı.
"HAYIR DEDİM"
Portakal attığı tweette "Oyumu kullandım: hayır dedim" ifadelerini kullandı. Ünlü anchorman'ın paylaşımı kısa sürede 40 binden fazla beğeni aldı.
İşte Fatih Portakal'ın o paylaşımı;
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