Fatih Portakal, Sosyal Medyadan 'Hayır' Oyu Kullandığını Açıkladı

Yapmış olduğu sivri çıkışlarla adından söz ettiren ünlü anchorman Fatih Portakal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Oyumu kullandım: hayır dedim" ifadelerini kullandı.

Fatih Portakal, Sosyal Medyadan 'Hayır' Oyu Kullandığını Açıkladı

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, Twitter hesabından referandum paylaşımı yaptı ve kullandığı oyun rengini açıkladı.

"HAYIR DEDİM"

Portakal attığı tweette "Oyumu kullandım: hayır dedim" ifadelerini kullandı. Ünlü anchorman'ın paylaşımı kısa sürede 40 binden fazla beğeni aldı.

İşte Fatih Portakal'ın o paylaşımı;

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