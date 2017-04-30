Fatih Portakal ile Kişisel Gelişim

Fatih Portakal ile Kişisel Gelişim Zirvesi sadece Yaşamartı sahnesinde, Yaşamartı farkıyla 30 Nisan 2017' de Tepekule Kongre Merkezi'nde sizlerle buluşuyor.

Fatih Portakal ile Kişisel Gelişim

Fatih Portakal ile Kişisel Gelişim Zirvesi sadece Yaşamartı sahnesinde, Yaşamartı farkıyla 30 Nisan 2017' de Tepekule Kongre Merkezi'nde sizlerle buluşuyor.Kontenjan dolmadan yerinizi ayırtın!!!

Kontenjan Sınırlıdır....

Türkiye'nin önde gelen isimleri, eğlenceli, gerçekçi ve kışkırtıcı içerikleri,dolu dolu programı, oturumları ve sürprizleri Bayraklı'da İzmir Kişisel Gelişim Zirvesi'nde

Oturumlar

FATİH PORTAKAL (FOX TV Ana Haber Spikeri)

"Karar Verme ve Kariyer Planlama"

Zor Koşullar Altında Kariyer Yönetimi

NEVŞİN MENGÜ (CNN TÜRK Ana Haber Spikeri/Sporcu)

"Geleceğin İletişimi"

Yeni Nesil İletişim, Geleceğin Trendleri

OZANSER UĞURLU (Yar. Doç. Dr./Psikolog/Yazar/Eğitmen/TEDx Konuşmacısı)

"Takma Kafanı Her Şeye"

Zihinsel Yeniden Değerlendirme ile Olumsuz Düşüncelerle Başa Çıkma

ÖZGÜR AKSUNA (Radyo Programcısı, İletişim Uzmanı, TRT Spikeri ve TEDx Konuşmacısı)

"Empati ve Hayat'ta Başarı Sanatı"

İnsanları Psikolojik Tekniklerle

Yönetme Sanatı

Programda Neler Var?

4 Seminer Oturumu ve tabiki çıkışta almayı unutmayacağı, katıldığına dair 4 Profesyonel Yaşamartı Sertifikası,

Enerjinizi yükseltecek sunumlar ile tam motivasyon

Sosyal Sorumluluk ve Sürpriz Oturumlar ile Konuşmacılarla Tanışma Fırsatı

Amaç?

Motivasyon, Farkındalık. Yüksek bilgi akışı ile eğlenirken öğrenmek

Sonuç?

Toplam 5 Saat seminer sonunda alacağın Profesyonel Yaşamartı Sertifikası ile CV'ni güncelle, Farkındalık kazan, İş Hayatında Rakiplerinin Bir Adım Önüne Geç!

Sertifika Detayları

Konuşmacı imzalıdır

İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanır

İsme özel Yaşamartı onaylıdır

Kişiye özel sertifika numaralıdır

Katılım gösterildiğine dair profesyonel yaşamartı onayıdır.

Yaşamartı Eğitim Danışmanlık Firması veritabanında iş başvurularınızda referans olmak üzere arşivlenir

Kayıp veya Yıpranma halinde sertifikalarınız ücretsiz yenilenir.

Sertifika Başlıkları

"Karar Verme ve Kariyer Planlama"

"Geleceğin İletişimi"

"Zihinsel Yönetim Teknikleri"

"Empati ve Hayatta Başarı Sanatı"

Etkinlik Saatleri: 15: 00 - 19: 30

Kredi kartı ile ödeme imkanı

Kontenjan Sınırlıdır

Herkes Katılabilir

Önemli Hatırlatmalar:

Yaşamartı Kişisel Gelişim Zirveleri'nde;

Biletler önceden tükenir, biletler tükendiğinde Biletix satışları kapanmaktadır. Ödeme yapmakta lütfen gecikmeyiniz!

Her etkinlik kendine özgü konuşmacılardan oluşur "aynı paket program" aynı dönem içinde tekrarlanmaz! Tekrarı Yoktur!

Memnuniyet oranı %97' dir.

Etkinlik konuşmacıları ve içerikleri hakkında detaylı bilgi için; www.yasamarti.com.tr/kisiselgelisimzirveleri

Yaşamartı Resmi Adresler:

www.yasamarti.com.tr

facebook.com/yasamarti

twitter.com/yasamarti

instagram.com/yasamarti

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Bayrakli

Mekan : Tepekule Kültür ve Kongre Merkezi

Mekan Adresi : Anadolu Cad.

Başlangıç Saati : 30.04.2017 15: 00: 00

Bitiş Saati : 30.04.2017 17: 00: 00

Kategori : Fatih Portakal ile Kişisel Gelişim

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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