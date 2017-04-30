Fatih Portakal ile Kişisel Gelişim Zirvesi sadece Yaşamartı sahnesinde, Yaşamartı farkıyla 30 Nisan 2017' de Tepekule Kongre Merkezi'nde sizlerle buluşuyor.Kontenjan dolmadan yerinizi ayırtın!!!



Kontenjan Sınırlıdır....



Türkiye'nin önde gelen isimleri, eğlenceli, gerçekçi ve kışkırtıcı içerikleri,dolu dolu programı, oturumları ve sürprizleri Bayraklı'da İzmir Kişisel Gelişim Zirvesi'nde



Oturumlar



FATİH PORTAKAL (FOX TV Ana Haber Spikeri)



"Karar Verme ve Kariyer Planlama"



Zor Koşullar Altında Kariyer Yönetimi



NEVŞİN MENGÜ (CNN TÜRK Ana Haber Spikeri/Sporcu)



"Geleceğin İletişimi"



Yeni Nesil İletişim, Geleceğin Trendleri



OZANSER UĞURLU (Yar. Doç. Dr./Psikolog/Yazar/Eğitmen/TEDx Konuşmacısı)



"Takma Kafanı Her Şeye"



Zihinsel Yeniden Değerlendirme ile Olumsuz Düşüncelerle Başa Çıkma



ÖZGÜR AKSUNA (Radyo Programcısı, İletişim Uzmanı, TRT Spikeri ve TEDx Konuşmacısı)



"Empati ve Hayat'ta Başarı Sanatı"



İnsanları Psikolojik Tekniklerle



Yönetme Sanatı



Programda Neler Var?



4 Seminer Oturumu ve tabiki çıkışta almayı unutmayacağı, katıldığına dair 4 Profesyonel Yaşamartı Sertifikası,



Enerjinizi yükseltecek sunumlar ile tam motivasyon



Sosyal Sorumluluk ve Sürpriz Oturumlar ile Konuşmacılarla Tanışma Fırsatı



Amaç?



Motivasyon, Farkındalık. Yüksek bilgi akışı ile eğlenirken öğrenmek



Sonuç?



Toplam 5 Saat seminer sonunda alacağın Profesyonel Yaşamartı Sertifikası ile CV'ni güncelle, Farkındalık kazan, İş Hayatında Rakiplerinin Bir Adım Önüne Geç!



Sertifika Detayları



Konuşmacı imzalıdır



İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanır



İsme özel Yaşamartı onaylıdır



Kişiye özel sertifika numaralıdır



Katılım gösterildiğine dair profesyonel yaşamartı onayıdır.



Yaşamartı Eğitim Danışmanlık Firması veritabanında iş başvurularınızda referans olmak üzere arşivlenir



Kayıp veya Yıpranma halinde sertifikalarınız ücretsiz yenilenir.



Sertifika Başlıkları



"Karar Verme ve Kariyer Planlama"



"Geleceğin İletişimi"



"Zihinsel Yönetim Teknikleri"



"Empati ve Hayatta Başarı Sanatı"



Etkinlik Saatleri: 15: 00 - 19: 30



Kredi kartı ile ödeme imkanı



Kontenjan Sınırlıdır



Herkes Katılabilir



Önemli Hatırlatmalar:



Yaşamartı Kişisel Gelişim Zirveleri'nde;



Biletler önceden tükenir, biletler tükendiğinde Biletix satışları kapanmaktadır. Ödeme yapmakta lütfen gecikmeyiniz!



Her etkinlik kendine özgü konuşmacılardan oluşur "aynı paket program" aynı dönem içinde tekrarlanmaz! Tekrarı Yoktur!



Memnuniyet oranı %97' dir.



Etkinlik konuşmacıları ve içerikleri hakkında detaylı bilgi için; www.yasamarti.com.tr/kisiselgelisimzirveleri



Yaşamartı Resmi Adresler:



www.yasamarti.com.tr



facebook.com/yasamarti



twitter.com/yasamarti



instagram.com/yasamarti



Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Bayrakli



Mekan : Tepekule Kültür ve Kongre Merkezi



Mekan Adresi : Anadolu Cad.



Başlangıç Saati : 30.04.2017 15: 00: 00



Bitiş Saati : 30.04.2017 17: 00: 00



Kategori : Fatih Portakal ile Kişisel Gelişim



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır