Fatih Portakal ile Kişisel Gelişim

Fatih Portakal ile Kişisel Gelişim Zirvesi sadece Yaşamartı sahnesinde, Yaşamartı farkıyla 22 Nisan'da Şişli Cemil Candaş Kültür Merkezi'nde sizlerle buluşuyor.

Fatih Portakal ile Kişisel Gelişim

Fatih Portakal ile Kişisel Gelişim Zirvesi sadece Yaşamartı sahnesinde, Yaşamartı farkıyla 22 Nisan'da Şişli Cemil Candaş Kültür Merkezi'nde sizlerle buluşuyor.

Kontenjan dolmadan yerinizi ayırtın!

***Bu programın tekrarı yoktur.**

Türkiye'nin önde gelen isimleri, eğlenceli, gerçekçi ve kışkırtıcı içerikleri,dolu dolu programı, oturumları ve sürprizleri Şişli'de İstanbul Kişisel Gelişim Zirvesi'nde.

Eğitimler

Fatih Portakal (FOX TV Ana Haber Spikeri)

"Karar Verme ve Kariyer Planlama"

Zor Koşullar Altında Kariyer Yönetimi

Erdem Aksakal (SAP Türkiye Pazarlama Direktörü / Mezeleri Güzel Kitabı Yazarı)

"İş Yaşamında Başarı ve Mutluluğun Sırrı"

Kendin Ol! Sahicilik ve Özgünlük

Ozanser Uğurlu (Yar. Doç. Dr./Psikolog/Yazar/Eğitmen/TEDx Konuşmacısı)

"Takma Kafanı Her Şeye"

Zihinsel Yeniden Değerlendirme ile Olumsuz Düşüncelerle Başa Çıkma

Mehmet Turgut (Fotoğraf Sanatçısı)

"Farkındalık ve Yaratıcı Düşünce"

Tutkulu Bir Yaşamın Farkına Varmanın Yolları

Programda Neler Var?

4 Eğitim Oturumu ve tabiki çıkışta almayı unutmayacağın 4 eğitim sertifikası,

Enerjinizi yükseltecek sunumlar ile tam motivasyon

Sosyal Sorumluluk ve Sürpriz Oturumlar ile Eğitmenlerle Tanışma Fırsatı

Amaç?

Motivasyon, Farkındalık. Yüksek bilgi akışı ile eğlenirken öğrenmek

Sonuç?

Toplam 6 Saat Eğitim sonunda alacağın Profesyonel 4 Eğitim Sertifikası ile CV'ni güncelle, Farkındalık kazan, İş Hayatında Rakiplerinin Bir Adım Önüne Geç!

Önemli Hatırlatmalar:

Yaşamartı Kişisel Gelişim Zirveleri'nde;

Biletler önceden tükenir. Ödeme yapmakta lütfen gecikmeyiniz!

Her etkinlik kendine özgü eğitmenlerden oluşur "aynı paket program" aynı dönem içinde tekrarlanmaz! Tekrarı Yoktur!

Memnuniyet oranı %97' dir.

Sertifikalar

Eğitmen imzalıdır

İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanır

İsme özel Yaşamartı onaylıdır

Kişiye özel sertifika numaralıdır

Yaşamartı Eğitim Danışmanlık Firması veritabanında iş başvurularınızda referans olmak üzere arşivlenir

Kayıp veya Yıpranma halinde sertifikalarınız ücretsiz yenilenir.

Sertifika Başlıkları;

"Karar Verme ve Kariyer Planlama"

"Farkındalık ve Yaratıcı Düşünce "

"İş Yaşamında Başarı ve Mutluluğun Sırrı: Kendin Ol!"

"Zihinsel yönetim Teknikleri"

Eğitim içerikleri için www.yasamarti.com.tr/kisiselgelisimzirveleri adresinden bilgi alabilirsiniz.

Eğitim Saatleri: 10: 30 - 17: 00

Kontenjan Sınırlıdır

Eğitime Herkes Katılabilir

Sertifikalar için eğitime katılım zorunludur.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Şişli

Mekan : Şişli Bel. Kent Kültür Merkezi

Mekan Adresi : Halaskargazi Cad. No: 286

Başlangıç Saati : 22.04.2017 10: 30: 00

Bitiş Saati : 22.04.2017 12: 30: 00

Kategori : Fatih Portakal ile Kişisel Gelişim

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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