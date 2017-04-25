Fatih Portakal, Haberi Yanlış Yazan Ekibine Canlı Yayında Ayar Verdi
Fox TV, Anahaber spikeri Fatih Portakal, dün akşam bir haberde -da ekini birleşik yazan ekibine canlı yayında "O -da ekini düzeltelim arkadaşlar" diyerek uyarıda bulundu.
Fox Tv Anahaber sunucusu Fatih Portakal, canlı yayında editoryal hataya müdahale etti. Portakal, Trump'ın 1915 olaylarına soykırım dememesi haberinin "Trump'da demedi" şeklinde verilmesini düzeltip, -da ekinin ayrı yazılmasını istedi.
PORTAKAL'DAN REJİYE: YUKARISI ÇOK HEYECANLI
Yazının düzeltilip yayına verilmesi üzerine devam eden Portakal, haberin bittiğini duyunca rejiye, "Yukarısı çok heyacanlı beni de heyecanlandırıyorsunuz" dedi.
sponsored ads