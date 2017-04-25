Fatih Portakal, Haberi Yanlış Yazan Ekibine Canlı Yayında Ayar Verdi

Fox Tv Anahaber sunucusu Fatih Portakal, canlı yayında editoryal hataya müdahale etti. Portakal, Trump'ın 1915 olaylarına soykırım dememesi haberinin "Trump'da demedi" şeklinde verilmesini düzeltip, -da ekinin ayrı yazılmasını istedi.

PORTAKAL'DAN REJİYE: YUKARISI ÇOK HEYECANLI

Yazının düzeltilip yayına verilmesi üzerine devam eden Portakal, haberin bittiğini duyunca rejiye, "Yukarısı çok heyacanlı beni de heyecanlandırıyorsunuz" dedi.