Fatih Portakal Canlı Yayında Ekibine Ayar Verdi!



Fox TV Anahaber sunucusu Fatih Portakal, canlı yayında kj hatasına müdahale etti.







ABD Başkanı Trump'la ilgili bir haberde kullanılan "Trump'da demedi" şeklindeki cümlede yazım hatası olduğunu ifade eden Portakal, kj operatörünün bağlaç olan "da"yı ayrıması gerektiğini söyledi.







Yazının düzeltilip yayına verilmesi üzerine devam eden Portakal, haberin bittiğini duyunca rejiye, "Yukarısı çok heyacanlı beni de heyecanlandırıyorsunuz" dedi.



