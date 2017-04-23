Fatih Mehmet Karakuş'tan Almanya'da Galibiyet

Kickboksta "CPI Fight Night" organizasyonu kapsamında Almanya'da ringe çıkan Fatih Mehmet Karakuş, 85 kiloda Rumen rakibi Remus Bertea'yı yendi.



Milli kickboksçu, Donauwörth kentinde düzenlenen organizasyonda 3 rauntta da rakibine üstünlük sağladı ve mücadeleden galip ayrıldı.



Fatih Mehmet Karakuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rumen rakibi karşısında rahat bir galibiyet elde ettiğini belirterek, "Ülkemizin adını duyurduk. Ne kadar başarılı ne kadar cesur olduğumuzu burada da gösterdik. Almanya'daki Türkler de bize destek oldu." değerlendirmesinde bulundu.



Antrenmanlara devam edeceğini kaydeden genç kickboksçu, "Asıl hedefim Dünya Kickboks Organizasyonları Birliğinin (WAKO) düzenleyeceği şampiyonada zirveye çıkmak. Bunun için hazırlıklar devam ediyor." şeklinde konuştu.