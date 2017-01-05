Fatih Mahallesine İmar Revizyonu

Kepez Belediyesi vakıf arazileri takasıyla Fatih Mahallesin'de de imar revizyonu gerçekleştiriyor.



Kepez'in birçok yerleşim yerlerindeki mülkiyet sorunlarını çözümleyen Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Fatih Mahallesine imar planı revizyonu getireceklerini müjdeledi.



Başkan Tütüncü, 2B sorununu tamamladıkları Fatih Mahallesi'ndeki vakıf arazisi takas işlemlerinin onaylandığı ve Başbakanlık'tan çıktığını kaydetti.



Tapular Milli emlak'ta



Bu evrağın Başbakanlık'tan çıkması üzerine Fatih Mahallesi tapularının Antalya Milli Emlak Müdürlüğü'ne gönderildiğini duyuran Tütüncü, söz verdikleri tapuları dağıtma işlemi öncesinde,önlerinde hiçbir engel kalmadığını söyledi.



İmar revizyonunu birlikte yapacağız



Bundan sonraki nihai hedeflerinin tapuları sahiplerine teslim ederken eş zamanlı olarak imar planı revizyonunu tamamlayacaklarını duyuran Tütüncü, "Hemşerilerimize daha büyük parsellerde daha büyük inşaat hakkı tanıyacak bu imar planı revizyonunu, mahalle sakinlerimizle, muhtarımızla ve mahalle temsilcilerimizle birlikte yapacağız. Planı tamamladıktan sonra da buradaki yeni yapılaşmanın önünde hiçbir engel kalmayacak" diye konuştu. - ANTALYA