Fatih Köse: Zafer Meydanında Buluşalım

Memur-Sen Eğitim Bir-Sen 1 No'lu Şube Başkanı Fatih Köse, Memur-Sen'in bu yıl '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün tarihin ilk toplu iş sözleşmesi olarak nitelendirilen 'Fincancılar Anlaşması'nın imzalandığı Kütahya'da kutlanacağını ifade etti.



Memur-Sen'in her yıl olduğu gibi bu yıl da kutlamalara mührünü vuracağını belirten Köse, "Memur-Sen her daim milletin yanında olmuş, milletin sevincine de kederine de ortak olmuş, sorunlarına çareler üretmeyi sevda edinmiş bir teşkilat. Dış güçlerin güdümünde içimizde kandırılmış insan kitleleriyle toplum hayatımıza ve siyasi hayata dair kurguların karşısında ortak akıl hareketiyle set vuran sendikamız; 2010 referandumunda toplu sözleşmeye de toplumsal sözleşmeye de evet diyerek millet iradesinin devamına katkı sunmuştur. Ardından 17 - 25 Aralık sürecinde kurulan kumpasın bertaraf edilmesinde sorumluluk üstlenmiş ve milletin seçtiklerini kurda çakala yem etmemiştir. 15 Temmuz kalkışmasında herkesten önce alanlara çıkarak dış güçlerin, şer odakların taşeronluğunu yapan hainlere karşı milli direnişi örgütlemiş ve gündüz işinde gece meydan nöbetlerinde milletin hukukunun ve iradesinin bekçiliğini yaparak milletimizin gönlünde sarsılmaz bir yer bulmuştur. Son olarak 16 Nisan'da tüm Türkiye'de teşkilatlarımız 'Memur-Sen'e Davet Tercih Evet' sloganıyla terör örgütlerinin, içimizdeki millet düşmanlarının, küresel düşmanlarımızın karşısında dimdik duran savunan adamın yanında yer almış ve gelecek yüzyılımızın, özgür ve büyük Türkiye'nin temellerinin atılmasında rol ve söz sahibi olmuştur. Her hayırlı işte en önde ve öncü olan Memur-Sen'imizin mensuplarını ve ailelerini, 16 Nisan zaferini kutlamak isteyen tüm hemşehrilerimizi 1 Mayıs'ta Kütahya Zafer Meydanındaki Emek ve Dayanışma Bayramı Türkiye buluşmamıza davet ediyorum" diye konuştu. (EFE) - KÜTAHYA