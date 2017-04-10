Fatih'teki Ordu Caddesi Trafiğe Kapatılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şirketlerinden BİMTAŞ, İstanbul'un en önemli arterlerinden olan Vatan Caddesi; Unkapanı'ndan Aksaray'a uzanan Atatürk Bulvarı ve devamında Aksaray'dan Yenikapı'ya uzanan Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddeleri'nin yeniden düzenlenmesi projelerini ihale etti.

Bu projelerden en önemlisi araç trafiği ile birlikte tramvay yolunun da yer aldığı Ordu Caddesi'nin yayalaştırılması olacak.

ÖNCE PROJE SONRA UYGULAMA YAPILACAK

Proje ihalesini peyzaj mimarlığı ve kentsel tasarım konularında çalışmalar yapan öğretim üyesi Oktan Nalbantoğlu'nun kurucusu olduğu

On Tasarım Kentsel Tasarım Mimarlık Mühendislik İnşaat Turizm Tic. Ltd. Şirketi aldı. İhale şartnamesine göre projeler 23 Haziran 2017 tarihine kadar tamamlanacak. Projenin tamamlanmasının ardından, belediye uygulamaya geçecek.

İHALEYİ NALBANTOĞLU KAZANDI

On Tasarım firması söz konusu projeleri 1 milyon 298 bin 160 TL'ye hazırlayacak. Çeşitli yarışmalarda ödüller kazanan On mimarlık firmasının aldığı bazı ödülleri şöyle:

2016 Fas Kazablanka Kıyı Düzenleme Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması ikincilik ödülü; 2014 Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Sahili Mimari ve Kıyı Düzenlemesi Fikir Projesi Yarışması ikincilik ödülü; 2013 Kadıköy Belediye Başkanlığı Kurbağalıdere Vadisi Fikir Projesi Yarışması Eşdeğer Ödül; 2013 Çanakkale Belediyesi Kent Meydanı ve Çevresi Düzenlemesi "Yeşil" Kentsel Tasarım Proje Yarışması ikincilik ödülü; 2012 Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Ağadere Hastanesi ve Şehitliği Fikir Projesi Yarışması birincilik ödülü; 2011 Ankara Yenimahalle Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kentsel Dönüşüm Proje Yarışmasında birincilik ödülü; 2010 Zonguldak Belediyesi Lavuar Alanı ve Çevresi Koruma Planlama, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Düzenleme Proje Yarışması, Birincilik ödülü.