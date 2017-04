Fatih'in Torunları Denize Kayık İndirdi

Rize'nin Çayeli ilçesinde baba ile oğlu 4 yılda yaptıkları 6 metrelik kayığı kızaklarla 100 metre sürükleyerek sahile indirmeyi başardı. Kayığı sahile indirme çalışmalarını ise saniye saniye kayda alarak sosyal medyada paylaştılar.



İlçenin Büyükcaferpaşa mahallesinde yaşayan Saffet Yalçın ve oğlu Murat Yalçın 4 yıl boyunca evlerinin alt kısmında 6 metrelik kayık yapmak için uğraş verdi. 4 yıllık emeklerinin ardından baba ile oğlu kayıklarını sahile indirmek için uzun süre çare aradı. Sonunda Fatih Sultan Mehmet Han gibi evlerinden sahile çay bahçesine yerleştirdikleri kızak sistemi ile kayığı sahile indirmeyi başardı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan 64 yaşındaki Saffet Yalçın "Ben bu kayığı yaparken nasıl indireceğimizi hiç düşünmedim. Tek düşüncem kayığı bitirmekti. Kayık bittiğinde 'ne yapalım' diye düşünürken Fatih'in gemileri karadan denize indirdiği aklımıza geldi. Biz de biraz kafa yorduktan sonra kızaklar yaptık ve bu kayığı sahildeki kayıkhaneye indirdik" şeklinde konuştu. Oğlu Murat Yalçın ise yaptığı açıklamada "Bu kayığı yapmak uzun zamanımızı aldı, 4 yıl sürdü. Kayığı yaptıktan sonra ailece düşündük ve neler yapabiliriz şeklinde istişare yaparken, ilk olarak aklımıza vinçle indirmek geldi ama bu işin olmayacağını düşündük. Daha sonra dedelerimizin yolunu kullanıp Fatih'in Haliç'ten gemileri yürütmesi geldi. Biz de o şekilde Fatih'in Rizeli torunları olarak karadan kayığımızı sağ salim denize indirdik" diye konuştu.



============================



Türkiye Gazetesi YouTube Kanalına Abone Olmak İçin:



>



Türkiye Gazetesi Resmi Web Sitesi



>



Türkiye Gazetesi Sosyal Medya Adresleri



>



>



>



>



Türkiye Gazetesi Haber Akışı



>